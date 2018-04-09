Три года лишения свободы грозит бывшему руководителю ОАО «Великолукское ДЭП» за невыплату более 500 тысяч рублей зарплаты

09:27, 09 апреля 2018, ПАИ

Более 570 тыс. рублей зарплаты составила задолженность 18 работникам ОАО «Великолукское ДЭП», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Отмечается, что по материалам прокурорской проверки, направленным в органы предварительного расследования, в отношении бывшего руководителя предприятия возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше 2-х месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации).

Санкция части 2 статьи 145.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура района взяла на контроль.