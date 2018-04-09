Три года лишения свободы грозит бывшему руководителю ОАО «Великолукское ДЭП» за невыплату более 500 тысяч рублей зарплаты
Более 570 тыс. рублей зарплаты составила задолженность 18 работникам ОАО «Великолукское ДЭП», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Отмечается, что по материалам прокурорской проверки, направленным в органы предварительного расследования, в отношении бывшего руководителя предприятия возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше 2-х месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации).
Санкция части 2 статьи 145.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура района взяла на контроль.