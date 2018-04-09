Противопожарный рейд прошел в невельской деревне Перебоево

09:37, 09 апреля 2018, ПАИ

8 апреля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам провели профилактический рейд в жилом секторе деревни Перебоево, Невельского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда осуществлен подворовой обход домовладений, с гражданами проведены инструктажи в области пожарной безопасности. Кроме того, были распространены листовки на противопожарную тематику. С местными жителями проведены индивидуальные беседы о правилах пожарной безопасности в быту, а так же о требованиях пожарной безопасности в весенний пожароопасный период.

Помимо этого до населения была доведена обстановка с пожарами на территории области и Невельского района. Рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов в весенний пожароопасный период. Доведена информация об административной ответственности за несоблюдение требований пожарной безопасности. Жителям также напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и действия при обнаружении пожара.