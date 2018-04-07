Три человека погибли из-за неосторожного обращения с огнём в Псковской области

09:27, 09 апреля 2018, ПАИ

8 апреля в 19:55 в Островском районе в деревне Врёв сгорел жилой дом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 52-летний хозяин обнаружен погибшим. Предположительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнём хозяина при курении.

В этот же день в 15:28 в Порховском районе в деревне Сосново сгорел жилой дом и три неэксплуатируемых строения. Причиной пожара стало короткое замыкание в соседнем здании.

В 21:38 в Псковском районе в деревне Гниловицы из-за аварийного режима работы печного оборудования сгорел жилой дом.

В 23:56 в Великих Луках в доме № 128 по Октябрьскому проспекту в девятиэтажном многоквартирном жилом доме в однокомнатной квартире огонь повредил балкон. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении. Спасены 4 человека и квартира.

Кроме того, 6 апреля в 15:27 в Пустошкинском районе в деревне Горка жилой дом выгорел изнутри. Обнаружены останки 80-летнего хозяина дома. Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

В 20:15 в Печорском районе в деревне Малы сгорел жилой дом. 64-летний хозяин обнаружен погибшим. Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.