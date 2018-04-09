В кулинарном конкурсе примут участие 12 апреля претендентки на титул «Миссис Псков 2018»

09:29, 09 апреля 2018, ПАИ

12 апреля в 20:00 в Пскове в арт-кафе «Элит» у участниц «Миссис Псков 2018» состоится кулинарный конкурс. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

«Нашим конкурсанткам нужно продумать приготовление своего фирменного блюда и накормить им членов жюри. Все в их руках, они ничем не ограничены, кроме как временем приготовления. На приготовление во время кулинарного конкурса у них есть только 3 минуты!» - отметили организаторы.

Кроме того, в рамках конкурса для зрителей будет приготовлен праздничный ужин от шеф-повара. Узнать подробности и забронировать столик можно по телефону 8-911-350-19-14.

Напомним, что финал конкурса пройдет 26 мая в 18:00 в БКЗ Филармонии. Билеты скоро поступят в продажу.

Организаторы конкурса - продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области, телеканал «Первый Псковский», при поддержке Управления культуры администрации Пскова.

Генеральный спонсор конкурса – «Центр Кровельных и фасадных систем». Генеральный партнер конкурса – магазин обуви «М СТИЛЬ». Официальный спонсор конкурса – «Стройбаза на Белинского». Официальные партнеры - CoralTravel на Некрасова, 6 и аквапарк «Акваполис». Аккредитованное видео – Евгений Родин. Стиль – студия колористики Марии Никулиной, студия красоты Beauty FoRRest. Фотографы – Татьяна Родина, Александр Бабкин, Даниил Леонтьев. Макияж - Виктория Марчук, Светлана Яунжекарс, Дарья Никандрова, Ирина Попова. Интерьерная фотостудия - студия «Родина».