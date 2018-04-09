0
14:16
Финал конкурса «Мисс Супер-фитнес 2018» состоится 29 апреля в Пскове
13:55
В Псковской области экипажи «Аллигаторов», «Ночных охотников» и «Терминаторов» выполнят групповой взлёт и посадку в сложных метеоусловиях
12:54
Хореограф «Имперского Русского Балета» провел мастер-класс в Пскове (ВИДЕО)
11:16
Цветочное оформление обойдётся Пскову на 2 млн рублей дешевле, чем в прошлом году
10:08
Псков входит в топ-10 городов для отдыха с детьми на майские праздники
09:29
В кулинарном конкурсе примут участие 12 апреля претендентки на титул «Миссис Псков 2018»
09:15
«Это не баг, а фича»
Еще новости
Общество

В кулинарном конкурсе примут участие 12 апреля претендентки на титул «Миссис Псков 2018»

12 апреля в 20:00 в Пскове в арт-кафе «Элит» у участниц «Миссис Псков 2018» состоится кулинарный конкурс. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

«Нашим конкурсанткам нужно продумать приготовление своего фирменного блюда и накормить им членов жюри. Все в их руках, они ничем не ограничены, кроме как временем приготовления. На приготовление во время кулинарного конкурса у них есть только 3 минуты!» - отметили организаторы.

Кроме того, в рамках конкурса для зрителей будет приготовлен праздничный ужин от шеф-повара. Узнать подробности и забронировать столик можно по телефону 8-911-350-19-14.

Напомним, что финал конкурса пройдет 26 мая в 18:00 в БКЗ Филармонии. Билеты скоро поступят в продажу.

Организаторы конкурса - продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области, телеканал «Первый Псковский», при поддержке Управления культуры администрации Пскова.

Генеральный спонсор конкурса – «Центр Кровельных и фасадных систем». Генеральный партнер конкурса – магазин обуви «М СТИЛЬ». Официальный спонсор конкурса – «Стройбаза на Белинского». Официальные партнеры -  CoralTravel на Некрасова, 6 и аквапарк «Акваполис». Аккредитованное видео – Евгений Родин. Стиль – студия колористики Марии Никулиной, студия красоты Beauty FoRRest. Фотографы – Татьяна Родина, Александр Бабкин, Даниил Леонтьев. Макияж - Виктория Марчук, Светлана Яунжекарс, Дарья Никандрова, Ирина Попова. Интерьерная фотостудия -   студия «Родина».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Миссис Псков - 2018
В кулинарном конкурсе примут участие 12 апреля претендентки на титул «Миссис Псков 2018» Видеодневник конкурса «Миссис Псков 2018» выйдет сегодня в эфире телеканала «Первый Псковский» Мастер-класс в студии красоты Beauty Forrest посетили участницы «Миссис Псков 2018» 26 мая будет названо имя «Миссис Псков – 2018» 31 участница прошла в полуфинал конкурса «Миссис Псков 2018» Определен состав жюри кастинга конкурса «Миссис Псков-2018» 20 марта состоится открытый кастинг конкурса «Миссис Псков 2018» Фотосессия победительницы «Миссис Псков 2017» состоялась в рамках подготовки к новому конкурсу Объявлен кастинг на участие в конкурсе «Миссис Псков-2018»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Финал конкурса «Мисс Супер-фитнес 2018» состоится 29 апреля в Пскове
09 апреля 2018
Финал конкурса «Мисс Супер-фитнес 2018» состоится 29 апреля в Пскове
В Псковской области экипажи «Аллигаторов», «Ночных охотников» и «Терминаторов» выполнят групповой взлёт и посадку в сложных метеоусловиях
09 апреля 2018
В Псковской области экипажи «Аллигаторов», «Ночных охотников» и «Терминаторов» выполнят групповой взлёт и посадку в сложных метеоусловиях
Хореограф «Имперского Русского Балета» провел мастер-класс в Пскове (ВИДЕО)
09 апреля 2018
Хореограф «Имперского Русского Балета» провел мастер-класс в Пскове (ВИДЕО)
Цветочное оформление обойдётся Пскову на 2 млн рублей дешевле, чем в прошлом году
09 апреля 2018
Цветочное оформление обойдётся Пскову на 2 млн рублей дешевле, чем в прошлом году
Псков входит в топ-10 городов для отдыха с детьми на майские праздники
09 апреля 2018
Псков входит в топ-10 городов для отдыха с детьми на майские праздники
В кулинарном конкурсе примут участие 12 апреля претендентки на титул «Миссис Псков 2018»
09 апреля 2018
В кулинарном конкурсе примут участие 12 апреля претендентки на титул «Миссис Псков 2018»
Делать выводы о погоде по крикам чибисов рекомендует сегодня народный календарь
09 апреля 2018
Делать выводы о погоде по крикам чибисов рекомендует сегодня народный календарь
Балетмейстер Гедиминас Таранда будет курировать псковскую балетную школу
08 апреля 2018
Балетмейстер Гедиминас Таранда будет курировать псковскую балетную школу 2

Идет загрузка...