Рост на 85% числа займов по ипотеке за январь-февраль зафиксировал Минстрой

09:45, 09 апреля 2018, ПАИ

Введение новых механизмов субсидирования ипотечных кредитов помогло на 85% увеличить общее количество займов за первые два месяца 2018 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, пишет «Известия» со ссылкой на заявление министра строительства и ЖКХ Михаила Меня.

«За первые два месяца выдано 180,7 тыс. кредитов на сумму 347,3 млрд рублей. Это на 85% в количественном и на 98% в денежном выражении выше показателей аналогичного периода прошлого года», — рассказал министр.

Он пояснил, что при доле рефинансирования 15–16% удалось сократить ставку кредитования ниже психологического барьера в 10% и сейчас средний показатель составляет 9,75%.

Также Михаил Мень считает реализуемой поставленную президентом России Владимиром Путиным задачу снизить ставку по ипотеке до 7–8% до 2024 года.

«Это уже не прогнозы, а реалии. Поэтому мы понимаем, что можем выполнить задачу президента», — подчеркнул глава Минстроя.