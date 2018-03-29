Крупнейший магазин СПб по продаже кроватей запустил доставку по Псковской области

09:44, 09 апреля 2018, ПАИ

Несмотря на обилие мебельных цехов, в регионах все еще трудно найти современные кровати https://spb-krovati.ru/, не потратив огромного числа средств. Большая часть продукции на рынке отсылается своим видом к советскому прошлому. Люди же хотят свежести, которую видят в дорогих домах по ТВ и в сети. Для них есть прекрасная новость. С недавнего времени, крупный интернет-магазин Северной столицы, SPB-KROVATI.RU, стал доступен жителям Псковской области.

Что за товар нас ждет?

Данный продавец работает с 2007 года. Для нас важно, что внушительную долю его клиентов составляют отели и гостиницы, в силу особенностей своего бизнеса предъявляющие высокие требования к прочности и привлекательности мебели. И действительно, зайдя на сайт, мы видим ассортимент, на 90% состоящий из дизайнерских изделий. Многие из них — это классика, дополненная новыми веяниями. Каталог продавца можно описать 2 фразами:

Сфера бизнеса останется довольна — те же полутороспальные кровати https://spb-krovati.ru/category/polutorospal-naya-krovat-120x200 хорошо подходят не только для гостевых и детских комнат, но и для гостиниц. Выбор же огромный и мы не станем его перечислять;

— те же полутороспальные кровати https://spb-krovati.ru/category/polutorospal-naya-krovat-120x200 хорошо подходят не только для гостевых и детских комнат, но и для гостиниц. Выбор же огромный и мы не станем его перечислять; Люди найдут украшения для дома — в ассортименте модели с высокой спинкой, отделанные кожей, привычные варианты с прямыми линиями и даже необычные продукты круглой, замысловатой формы.

Мы задали вопрос профессионалу

Один из наших знакомых, имеющий 12-летний опыт изготовления и продажи мебели, пришелся кстати. Мы узнали ответы на следующие вопросы:

Чем отличаются современные кровати от своих предшественников? Как выяснилось, лишь внешним видом. Основные материалы — ДСП, МДФ, дерево, не претерпели изменений за последний 10-15 лет. Финальный продукт как был прочным, так и остался. Зато внешний вид стал основной ценностью в обществе. Лакировка, выбор отделки и форма сегодня являются показателем статуса. Дизайны создают люди, а кто может позволить себе услуги опытного конструктора, тот удостаивается лучшего украшения для своего дома. Одни довольствуются потертым столом, другие приобретают роскошный гарнитур из дуба.

Неужели на рынке нет плохой мебели? Как выяснилось, есть. Только низкое качество заключается в мелочах. Вспомните популярную у многих жен фразу: «Когда ты починишь эту дверцу?». Именно фурнитура, среди которой ручки, петли и крепления, бывает низкосортной. Непроверенный производитель берет дешевые «железки» из Китая. Более известные бренды покупают элементы под заказ. Те же двуспальные кровати с подъемными механизмами https://spb-krovati.ru/category/dvuspal-naya-krovat-s-pod-emnym-mehanizmom , выпущенные крупной фабрикой, без нареканий способны раскладываться каждый день на протяжении 10, а то и 20 лет — с ними ничего не будет. Идентичная конструкция, собранная неизвестно где, сломается через 1-2 года, а ее владельцы станут похожими на своих бабушек и дедушек, которые говорят: «Не прыгай на кровати», «Не раздвигай снизу, дед чинил, но не сделал».

Благо, сегодня для жителей Псковской области открылось окно к современному товару. Все стало проще.