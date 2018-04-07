0
20:23
В Германии грузовик протаранил летнюю веранду кафе: 4 человека погибли, десятки пострадали
17:11
На площади Героев-десантников в Пскове Toyota столкнулась с УАЗом
17:04
В Пскове в районе улицы Труда обнаружен труп подростка
23:10
В отношении начальника УГХ Пскова Алексея Захарова возбуждено уголовное дело
22:19
На улице Леона Поземского в Пскове горит промзона
13:34
Торговый центр «Персей для детей» горит в Москве
10:09
Около 40 нарушителей госграницы задержали псковские пограничники на прошедшей неделе
Еще новости
Происшествия

Архангельские спортсмены попали в серьёзное ДТП по дороге из Пскова

Архангельские спортсмены 13-16 лет попали в серьёзное ДТП по дороге из Пскова, сообщает РИА Новости. 

Авария, по предварительным данным, произошла ночью на 462-м километре автодороги Вологда — Новая Ладога в Ленинградской области. Водитель автомобиля Acura столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ с полуприцепом, а затем — с грузовым автомобилем Scania с полуприцепом.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля МАЗ, водитель автомобиля Acura и шесть его пассажиров, в том числе пятеро детей. Несовершеннолетние пассажиры в возрасте от 13 до 16 лет были пристегнуты ремнями безопасности.

Дети ехали домой из Пскова с соревнований по самбо — в город Вельск в Архангельской области. За рулем автомобиля был отец одного из мальчиков. Все пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Родителям детей уже сообщили о ДТП.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Германии грузовик протаранил летнюю веранду кафе: 4 человека погибли, десятки пострадали
07 апреля 2018
В Германии грузовик протаранил летнюю веранду кафе: 4 человека погибли, десятки пострадали
На площади Героев-десантников в Пскове Toyota столкнулась с УАЗом
07 апреля 2018
На площади Героев-десантников в Пскове Toyota столкнулась с УАЗом 1
В Пскове в районе улицы Труда обнаружен труп подростка
07 апреля 2018
В Пскове в районе улицы Труда обнаружен труп подростка 8
В отношении начальника УГХ Пскова Алексея Захарова возбуждено уголовное дело
05 апреля 2018
В отношении начальника УГХ Пскова Алексея Захарова возбуждено уголовное дело 46
На улице Леона Поземского в Пскове горит промзона
05 апреля 2018
На улице Леона Поземского в Пскове горит промзона 1
Торговый центр «Персей для детей» горит в Москве
04 апреля 2018
Торговый центр «Персей для детей» горит в Москве 1
Около 40 нарушителей госграницы задержали псковские пограничники на прошедшей неделе
28 марта 2018
Около 40 нарушителей госграницы задержали псковские пограничники на прошедшей неделе
Траурное мероприятие в Пскове в память о погибших в Кемерово (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 марта 2018
Траурное мероприятие в Пскове в память о погибших в Кемерово (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...