Архангельские спортсмены попали в серьёзное ДТП по дороге из Пскова

09:55, 09 апреля 2018, ПАИ

Архангельские спортсмены 13-16 лет попали в серьёзное ДТП по дороге из Пскова, сообщает РИА Новости.

Авария, по предварительным данным, произошла ночью на 462-м километре автодороги Вологда — Новая Ладога в Ленинградской области. Водитель автомобиля Acura столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ с полуприцепом, а затем — с грузовым автомобилем Scania с полуприцепом.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля МАЗ, водитель автомобиля Acura и шесть его пассажиров, в том числе пятеро детей. Несовершеннолетние пассажиры в возрасте от 13 до 16 лет были пристегнуты ремнями безопасности.

Дети ехали домой из Пскова с соревнований по самбо — в город Вельск в Архангельской области. За рулем автомобиля был отец одного из мальчиков. Все пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Родителям детей уже сообщили о ДТП.