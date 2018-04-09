Учащиеся воскресной школы провели пасхальный концерт в Пушкиногорском доме ветеранов

10:02, 09 апреля 2018, ПАИ

8 апреля учащиеся воскресной школы храма Казанской иконы Божией Матери посетили Пушкиногорский дом ветеранов и поздравили его жителей с Пасхой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Дети специально готовились в праздник посетить проживающих в этом учреждении пожилых людей и порадовать своим выступлением. Праздничная концертная программа была посвящена празднику Воскресения Христова, ребята читали стихи, пели песни, колядки.

В завершение встречи дети поздравили каждого ветерана, вручив памятные открытки и пообещали, что приедут в гости еще раз.