Творческий вечер музыканта Леонида Плохова прошел в Пскове

10:56, 09 апреля 2018, ПАИ

6 апреля в литературно-музыкальной гостиной Библиотеки-Центра общения и информации имени И.Н. Григорьева состоялся творческий вечер из цикла «Своё-чужое творчество», главная цель которого – познакомить с людьми, которые живут рядом, пишут стихи и музыку, поют песни.

Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, встреча была посвящена творчеству псковского музыканта, автора-исполнителя, участника псковского клуба авторской песни «Горизонт» Леонида Плохова. Он неоднократно выступал на фестивале авторской музыки «Изборская крепость», стал финалистом псковской «Битвы талантов», а также занял первое место в межвузовском фестивале «Университет Звезд».

Участники мероприятия не только услышали песни Леонида Плохова, но также узнали о том, какое место в его жизни занимает музыка, откуда он черпает вдохновение и о его дальнейших музыкальных планах.