Три года тюрьмы получил судимый пскович за покупку амфетамина в крупном размере

10:11, 09 апреля 2018, ПАИ

В Пскове судимый 24-лентний мужчина получил три года тюремного заключения за покупку амфетамина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

Пскович, имея условное осуждение за незаконный оборот наркотических и психотропных веществ, заказал в интернете амфетамин. Получив сведения о том, где находится закладка с указанным наркотиком, он прибыл по указанному адресу и обнаружил сверток с наркотиком и положил его в карман. Вскоре его задержали полицейские и изъяли психотропное вещество.

Приговором Псковского городского суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта психотропных веществ в значительном размере).

С учетом позиции государственного обвинителя суд отменил условное осуждение по предыдущему приговору суда и назначил подсудимому по совокупности приговоров наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

29 марта апелляционной инстанцией Псковского областного суда приговор Псковского городского суда в отношении горожанина признан законным и обоснованным.

Приговор суда вступил в законную силу.