Два человека погибли в ДТП в Псковской области за минувшие выходные

10:28, 09 апреля 2018, ПАИ

За минувшие выходные, 7 и 8 апреля, на территории Псковской области зарегистрировали 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли, 7 - получили ранения различной степени тяжести и 2 ДТП совершены водителями в нетрезвом состоянии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

8 апреля в Великолукском районе в 21:20 на 465-м километре автодороги Москва-Балтия 42-летний водитель автомобиля Рено-Меган-Сценик выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Скания с полуприцепом, под управлением 34-летнего мужчины. В результате ДТП водитель и 41-летний пассажир автомобиля Рено-Меган-Сценик погибли на месте, водитель автомобиля Скания получил незначительные травмы и не госпитализирован.

8 апреля в Великолукском районе в 18:30 на 2-м километре автодороги Великие Луки-Подберезье в деревне Максимово у дома № 9 по улице Портовой неустановленный водитель на неустановленном автомобиле наехал на 48-летнего пешехода, который двигался по обочине во встречном направлении движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирован.

7 апреля в Опочецком районе в 04:45 на 411-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель до границы с Республикой Белоруссия 39-летний водитель автобуса Мерседес Спринтер, выполняя обгон, совершил столкновение с автомобилем Ауди-80, под управлением 26-летнего мужчины в нетрезвом состоянии, который двигался в попутном направлении и осуществлял поворот налево. В результате ДТП водитель Мерседес Спринтер получил незначительные травмы и не госпитализирован.

7 апреля в Великих Луках в 16:45 у дома № 6/1 по улице Некрасова неустановленный водитель, управляя автомобилем Тойота-Камри, наехал на пешехода, 13-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил незначительные травмы, не госпитализирован.

7 апреля в 17:30 в Стругах Красных у дома № 72 по улице Советской 14-летний водитель мотоцикла ИРБИС-TTR-125 выбрал небезопасную скорость движения и не обеспечил безопасную дистанцию до движущегося впереди мотоцикла ИРБИС-TTR-125, под управлением 15-летнего мальчика, и совершил с ним столкновение. В результате ДТП 15-летний водитель получил незначительные травмы и не госпитализирован.

Как отметили в пресс-службе, за минувшие выходные сотрудники ГИБДД задержали 22 водителя в нетрезвом состоянии.