«Псковэнерго» продолжает расширение просек ЛЭП в лесной зоне

10:38, 09 апреля 2018, ПАИ

В 2018 году филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» продолжает работы по расширению в лесном массиве просек воздушных линий электропередачи и приведению их в нормативное состояние. До конца текущего года намечены работы на 28 линиях 35-110 кВ почти во всех районах области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

В общей сложности в рамках инвестиционной программы предприятие расчистит от древесной растительности 374 га, планы первого квартала выполнены в полном объеме. По словам специалистов, приведение просек в нормативное состояние – 15 метров от крайних проводов в обе стороны для ВЛ 35 кВ и 20 метров - для ВЛ 110 кВ позволяет минимизировать случаи падения деревьев на линии электропередачи и тем самым повысить надежность электроснабжения потребителей.

Как отметили специалисты, необходимость расширения просек в Псковской области назрела в связи с тем, что их ширина проектировались в 1960-70-ых годах при строительстве воздушных ЛЭП с учетом как высоты самой линии, так и прилегающего лесного массива. Сегодня пейзажи вблизи трасс воздушных линий значительно изменились – многие посевные поля заросли деревьями и кустарниками, а в прежде существовавшем лесном массиве высота деревьев на границах существующих просек достигла зачастую 30-40 метров. В случае падения на ЛЭП они создают угрозу надежной работе электрооборудования. При обходах линий энергетики фиксируют все угрожающие деревья для дальнейшего их устранения.

Кроме того, в рамках ремонтной программы работы по расчистке трасс от древесно-кустарниковой растительности на существующих по нормативу просеках в этом году будут вестись на площади порядка 3,7 тыс. гектар. Всего же, напомним, специалисты «Псковэнерго» обслуживают в общей сложности свыше 45 тыс. километров линий электропередачи различного класса напряжения, более 12 тыс. километров из них проходит по лесному фонду.