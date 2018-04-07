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Пскович пытался украсть спиртное из магазина на улице Труда

В Пскове стражи порядка задержали мужчину, подозреваемого в краже из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Труда сработала сигнализация.

Росгвардейцы задержали 49-летнего псковича, который пытался вынести из магазина пять полуторалитровых бутылок пива. Для дальнейшего разбирательства гражданин был передан сотрудникам полиции.

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