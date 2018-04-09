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Общество

Пасхальный молодежный фестиваль состоится в Великолукской епархии 15 апреля

Открытие второго Пасхального молодежного фестиваля состоится по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия в Фомино Воскресение 15 апреля, сообщили Псковскому агентству информации в районной епархии. 

В концертной программе, посвящённой празднику Пасхи, примут участие музыкальные, танцевальные, песенные творческие коллективы и сольные исполнители, номинированные церковными округами Великолукской епархии.

Как рассказали в пресс-службе, несмотря на то, что Пасхальный молодёжный фестиваль проходит в Великолукской епархии всего второй раз, мероприятие уже стало доброй традицией культурной жизни региона. Фестиваль способствует сохранению и приумножению ценностей традиционной православной культуры, духовному и нравственному воспитанию молодёжи, повышению исполнительского уровня и обмену опытом между участниками.

Отмечается, что организаторами мероприятия выступили Молодёжный отдел и Отдел культуры Великолукской епархии.

Пасхальный фестиваль начнется в 14.00 и будет проходить по адресу: Великие Луки, улица Зверева, 29, малый зал «Дома культуры Ленинского комсомола». Вход свободный.

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