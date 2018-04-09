Литературная программа «Солдату Второй Мировой» пройдет 11 апреля в псковской библиотеке

12:40, 09 апреля 2018, ПАИ

11 апреля в 14:15 в Псковской областной библиотеке (Профсоюзная, дом 2) в БиблиоТеатре «Прямая речь» состоится литературно-художественная программа из цикла «Война, которая была» «Солдату Второй Мировой». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Новая программа посвящена победе во Второй Мировой войне над фашистской Германией. «В момент страшной опасности против идеологии Адольфа Гитлера страны сумели объединиться. Именно объединение, соучастие людей во имя жизни и мира остановило преступный режим, и это должен быть самый главный урок во всех политических конфликтах. Вместе народы сильнее, чем порознь», - отметили в библиотеке.

В литературно-художественной композиции под аккомпанемент баяна и гитары прозвучат песни военных лет, прозаические отрывки, стихотворения писателей и поэтов разных стран: Кшиштоф Бачинский, Иосиф Бродский, Луи Арагон, Жюль Сюпервьель, Ольга Берггольц, Мусса Джалиль, Константин Симонов, Ион Деген, Николай Никулин, Семён Гудзенко.

В программе Нины Яковлевой, руководителя Регионального центра чтения, участвуют актёры Академического театра драмы имени А. С. Пушкина Наталья Петрова, заслуженный артист РФ Виктор Яковлев, ученица 1 класса 20 школы Полина Ануфриева.

Вход на мероприятие свободный.