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Общество

Совещание по вопросу мониторинга уплаты земельного налога прошло в садоводствах Псковской области

В садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) По поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова прошло совещание в форме видеоконференцсвязи по вопросу мониторинга стоимости уплаты земельного налога. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В совещании под руководством начальника главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области Николая Романова приняли участие специалисты профильных органов исполнительной власти региона,бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки, представители Ассоциации садоводов Псковской области и Комиссии по садоводам.

Участники рассмотрели вопросы завышенной кадастровой оценки земельных участков, снижения ставки земельного налога и мониторинга размера земельного налога с земель общего пользования в СНТ.

По итогам совещания Николай Романов дал поручение главам районов назначить лиц, ответственных за предоставление информации и координацию деятельности по вопросам садоводческих объединений. Кроме того, он поставил задачу проводить мониторинг уплаты земельного налога с земель общего пользования в СНТ и предоставлять информацию о состоянии, площади и инфраструктуре участков.

Напомним, для решения актуальных вопросов садоводческих товариществ в Псковской области создана рабочая группа под председательством врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В состав группы вошли представители садоводческих товариществ, руководители органов исполнительной власти региона и главы Пскова, Великих Лук, Псковского, Великолукского и Островского районов. На первом заседании участники обсудили наболевший вопрос — кадастровой стоимости земель садоводческих товариществ Псковской области, в связи с чем выросли налоговые платежи.

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