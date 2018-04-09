Псковичи могут оформить заявки на участие в городском субботнике

11:41, 09 апреля 2018, ПАИ

В Управлении городского хозяйства Пскова рассказали, как правильно оформить заявку на участие в городском месячнике по уборке территорий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Для того, чтобы принять участие в весеннем месячнике, необходимо подать заявку в УГХ по электронному адресу ob845@mail.ru, позвонить по контактному номеру телефона (8112) 29-15-12 или принести заявку лично по адресу: Псков, улица Яна Фабрициуса, дом 6.

В заявке необходимо указать название организации, ТСЖ или инициативной группы, количество человек, желающих принять участие в уборке территории, а также дату, время и место проведения субботника. В соответствии с заявкой, будет предоставлено соответствующее количество инвентаря, который привезут в назначенное время и место. Кроме того, УГХ предоставляет перчатки и мешки для сбора мусора, а компания АСПО установит мусорные контейнеры. По завершению уборки, мешки с мусором будут вывезены коммунальными службами города.

По словам специалистов, сегодня ведутся активные работы по уборке территорий кладбищ и воинских захоронений, а также формируется, в соответствии с поступающими заявками, график уборки городских общественных территорий.

Фотографии, а также информация о проведенных организациями субботниках, предоставленные в пресс-службу, будут опубликованы на официальном сайте городской власти.