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Общество

Псковская областная библиотека приглашает на «День консультаций» 10 апреля

10 апреля Центр социальной, деловой и правовой информации Псковской областной научной библиотеки приглашает граждан на «День консультаций», сообщили Псковскому агентству информации в учреждении.

Специалисты библиотеки готовы дать гражданам консультацию по работе с официальным интернет-порталом госуслуг, оказать бесплатную юридическую помощь, а также подобрать информацию, нормативные и консультационные материалы по финансово-хозяйственным и правовым вопросам, законодательные документы РФ и Псковской области в последней редакции в справочно-правовых системах «Консультант Плюс», «Гарант», информационно-правовой системе «Законодательство России».

Консультации состоятся с 10:00 до 18:00 в Центре общественного доступа библиотеки (2 этаж, зал каталогов) по адресу: Профсоюзная, 2.

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