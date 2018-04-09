Псковские приставы принимают документы для участия в конкурсе на кадровый резерв

12:17, 09 апреля 2018, ПАИ

До 23 апреля Управление ФССП России по Псковской области принимает документы для участия в конкурсе на формирование кадрового резерва должностей федеральной государственной гражданской службы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время в управлении есть вакансии начальника отдела – старшего судебного пристава, а также его заместителя. К участию в данных конкурсах допускаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование по специальностям и (или) направлениям подготовки «Экономика», «Юриспруденция», без предъявления требования к стажу.

Также требуется судебный пристав-исполнитель. К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста двадцати одного года, имеющие высшее образование по тем же специальностям, без предъявления требования к стажу.

К участию в конкурсах по отбору судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов допускаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста двадцати одного года, имеющие среднее профессиональное или высшее образование по специальностям и (или) направлениям подготовки «Математика и механика», «Компьютерные и информационные науки», «Информатика и вычислительная техника», «Информационная безопасность», «Электроника, радиотехника и системы связи», «Оружие и системы вооружения», «Авиационная и ракетно-космическая техника», «Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники», «Психологические науки», «Экономика и управление», «Юриспруденция», «Образование и педагогические науки», «Языкознание и литературоведение», «Физическая культура и спорт», «Военное управление», «Обеспечение государственной безопасности».

Замещение должностей государственной гражданской службы в соответствии с законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» происходит на конкурсной основе. Важным требованием ко всем кандидатам является следующее: это должны быть граждане, не имеющие и не имевшие судимости, в отношении которых не осуществляется уголовное преследование или уголовное преследование прекращено по реабилитирующим основаниям, способные по своим деловым и личным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять возложенные на них обязанности.

Форма проведения конкурсов — тестирование и индивидуальное собеседование.

Прием документов для участия во всех вышеназванных конкурсах ведется с 3 до 23 апреля по вторникам с 9:00 до 12:30 и четвергам с 14:00 до 17:30 по адресу: Псков, улица Текстильная, дом 3, отдел государственной службы и кадров, телефон: 699-102.

С перечнем документов, необходимых для участия в конкурсах, можно познакомиться в разделе «Об Управлении → Порядок прохождения государственной службы» на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области.