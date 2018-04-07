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Политика

ЦИК России создаст новую избирательную систему к следующим выборам

Центральная избирательная комиссия России собирается создать беспрецедентно новую избирательную систему к следующим федеральным выборам, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы ЦИК Эллы Памфиловой.

«Мы не намерены останавливаться. Мы проводим внутреннюю глубокую работу над ошибками… Есть серьезная амбиция — создать беспрецедентную новую, современную избирательную систему, аналогов которой в мире не будет. С одной стороны, максимально защищенную с учетом внешних вызовов, которые есть, с другой стороны, максимально прозрачную, чтобы результаты выборов не вызывали ни у кого сомнения», — рассказала Элла Памфилова на заседании коллегии Минкомсвязи.

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