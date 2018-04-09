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Спорт

Более 50 юных великолучан собрала «Зарядка с чемпионом»

«Зарядка с чемпионом» прошла на стадионе «Экспресс» в Великих Луках. Спортивное мероприятие состоялось по инициативе местного отделения партии «Единая Россия», сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении. 

Зарядку провели мастер спорта по художественной гимнастике, многократный победитель всероссийских соревнований Анастасия Куприянова и доцент кафедры теории и методики гимнастики Великолукской академии физкультуры и спорта Ольга Ткачева. Упражнения повторяли более 50 юных великолучан.

«Здоровье надо поддерживать смолоду. Утренняя зарядка позволяет набраться сил и положительных эмоций на весь день. Если будете заниматься спортом регулярно, то всегда будете сильными», — обратился к молодым спортсменам депутат Псковского областного Собрания, член фракции «Единой России» Андрей Корнев, который тоже вышел на зарядку.

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