Более 50 юных великолучан собрала «Зарядка с чемпионом»
«Зарядка с чемпионом» прошла на стадионе «Экспресс» в Великих Луках. Спортивное мероприятие состоялось по инициативе местного отделения партии «Единая Россия», сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении.
Зарядку провели мастер спорта по художественной гимнастике, многократный победитель всероссийских соревнований Анастасия Куприянова и доцент кафедры теории и методики гимнастики Великолукской академии физкультуры и спорта Ольга Ткачева. Упражнения повторяли более 50 юных великолучан.
«Здоровье надо поддерживать смолоду. Утренняя зарядка позволяет набраться сил и положительных эмоций на весь день. Если будете заниматься спортом регулярно, то всегда будете сильными», — обратился к молодым спортсменам депутат Псковского областного Собрания, член фракции «Единой России» Андрей Корнев, который тоже вышел на зарядку.