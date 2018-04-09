До +10 градусов ожидается в Псковской области 10 апреля

12:10, 09 апреля 2018, ПАИ

10 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от +3 до +8 градусов, днем - от +5 до +10.

Будет дуть ветер северо-восточного направления со скоростью 5-10 метра в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.