Надзиратель пытался пронести гашиш заключенному в себежской колонии

12:10, 09 апреля 2018, ПАИ

В Себежской колонии № 6 тюремный надзиратель пытался пронести гашиш заключенному. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного Управления Следственного Комитета РФ по Псковской области.

1 апреля сотрудник колонии пытался пронести на территорию учреждения сверток с гашишом для заключенного, однако был задержан сотрудниками указанной исправительной колонии и полицейскими территориального отдела внутренних дел.

В отношении инспектора опочецкий межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Псковской области возбудил уголовное дело по части 5 статьи 33, части 3 статьи 30 и части 1 статьи 228 УК РФ (пособничество в покушении на приобретение наркотических средств).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.