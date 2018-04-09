Гастроли «Имперского Русского Балета» пройдут в малых городах Псковской области

12:25, 09 апреля 2018, ПАИ

По договоренности с временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым «Имперский Русский Балет» даст гастроли в Великих Луках и ряде малых городов Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, об этом 8 апреля заявил руководитель коллектива, заслуженный артист России Гедиминас Таранда.

Реализация гастрольного балетного проекта приурочена к Году балета, который объявлен Указом президента Российской Федерации. Гедиминас Тарнада подчеркнул, что Михаил Ведерников один из первых руководителей, кто откликнулся на инициативу президента. «Еще никто, ни одна компания, ни один губернатор, ни один мэр не сделал год балета в своем городе. Как правило, это начнется исполняться в сентябре-октябре. А тут мы сразу начали. Михаил Юрьевич нам позвонил, и мы приехали», — сказал он.

В рамках визита в Псков «Имперский Русский Балет» дал мастер-класс воспитанникам псковской студии классического танца «Щелкунчик», студентам Псковского колледжа искусств и выступил с пасхальным благотворительным спектаклем. Гедиминас Таранда отметил, что это не «разовая акция». Сотрудничество «Имперского Русского Балета» с регионом будет продолжаться в разных форматах. «Мы обязательно будем курировать балетную школу в городе Пскове. Будем приезжать к вам и с другими проектами. Также будем приглашать ваших артистов на фестивали и конкурсы», — сказал он.

По мнению артиста, каждый ребенок должен увидеть балет «Щелкунчик», а взрослый — «Лебединое озеро. «Совместно с Михаилом Юрьевичем мы уже обсуждали проект такого балетного десанта. «Это не только Великие Луки и Псков. У нас же есть совсем маленькие города, где даже ДК нет. Ничего страшного. Мы готовы там выступить», — сообщил балетмейстер. По его словам, коллектив «Имперского Русского Балета» имеет опыт постановок спектаклей на разных сценах России и мира и адаптирует свои выступления, в том числе к небольшим и открытым сценическим площадкам.

В свою очередь врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников выразил уверенность в том, что сотрудничество с «Имперским Русским Балетом» будет плодотворным и интересным. «Мы с Гедиминасом Тарандой уже несколько лет дружим и сотрудничаем. У этого талантливого человека всегда очень много, на первый взгляд, трудно реализуемых идей. Но в результате всегда получаются очень яркие и запоминающиеся проекты», — сказал врио губернатора. Михаил Ведерников поблагодарил коллектив за то, что они оперативно откликнулись на приглашение приехать в Псковскую область, уделили внимание псковским танцорам и выступили с балетом «Щелкунчик».