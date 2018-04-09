Роскомнадзор не станет блокировать Telegram до решения суда
Роскомнадзор не будет блокировать мессенджер Telegram в России до решения суда, пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы ведомства Александра Жарова.
«Давайте есть слона по частям. Сейчас мы подали иск и будем ждать решения суда. Пока на этом все. Мы действуем последовательно. Если вы посмотрите закон, там не наше решение, мы исполняем решение другого органа», - приводит слова Александра Жарова издание.
Напомним, 6 апреля Роскомнадзор обратился в суд с иском о блокировке мессенджера Telegram на территории России.