«Союзмультфильм» объявил конкурс сценариев

13:10, 09 апреля 2018, ПАИ

«Союзмультфильм» объявил конкурс сценариев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе киностудии. До 10 мая киностудия «Союзмультфильм» принимает заявки на участие в конкурсе сценаристов среди лиц старше 18 лет.

Общий хронометраж работы не должен превышать 6 минут. Заявки принимаются на анимационные сериалы для возрастных категорий 0+ и 6+, а также на короткометражные мультфильмы для детей и подростков возрастных категорий 0+, 6+ и 12+. Сценарий должен давать конкретное и исчерпывающее представление о характерах и взаимоотношениях персонажей, происходящих в отдельных эпизодах и сюжетных коллизиях.

К рассмотрению не принимаются литературные произведения любых видов и жанров, не являющиеся кинодраматургическими произведениями (рассказы, сказки, пьесы, стихи и т.п.) Участник предоставляет сценарий (для сериала – как минимум одной серии) и описание мира и персонажей. Также к сценарию требуется приложить заявку, в которой конкурсант указывает:

1. Название проекта.

2. Планируемый хронометраж (для сериала – указать количество планируемых серий и

хронометраж серии).

3. Описание целевой аудитории с указанием возраста.

4. Синопсис (для сериала – синопсис всего сериала и синопсисы не менее трех серий).

5. Краткая творческая биография автора сценария.

6. Имя заявителя.

Заявка со сценарием присылайте по адресу pitching@souzmult.com. Имена участников конкурса станут известны 25 мая, победитель будет объявлен 7 июня.

«Союзмультфильм» – советская и российская государственная киностудия мультипликационных фильмов, создана 10 июня 1936 года. За время ее существования выпущено более 1,5 тысяч мультфильмов в разных жанрах и художественных техниках: кукольной, пластилиновой и рисованной.