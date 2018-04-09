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Общество

Хореограф «Имперского Русского Балета» провел мастер-класс в Пскове (ВИДЕО)

Директор студии при труппе «Имперского Русского Балета», брат всемирно известного балетмейстера Гедиминаса Таранды, хореограф Витаутас Таранда провел мастер-класс для студентов Псковского колледжа культуры. Вместе с артистами «Имперского русского балета» мастер преподал начинающим танцорам урок по базовой балетной технике. 

Напомним, труппа «Имперского Русского Балета» во главе с Гедиминасом Таранда находится в Пскове по приглашению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с 3-дневным визитом. 7 апреля сам Гедиминас Таранда дал  мастер-класс  воспитанникам школы классического танца города Пскова. Спектакль пройдет  в воскресенье, 8 апреля на сцене Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина артисты «Имперского Русского Балета» совместно с юными псковичами исполнили балет «Щелкунчик».

Кроме того, по договоренности с временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым «Имперский Русский Балет» даст гастроли в Великих Луках и ряде малых городов Псковской области. 

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