Подведены итоги 20-ой историко-краеведческой олимпиады в Пскове

13:28, 09 апреля 2018, ПАИ

6 апреля в псковской Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва состоялся праздник, завершающий 20-ю городскую историко-краеведческую олимпиаду, посвящённую 245-летию образования Псковской губернии.

Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, на церемонии были подведены итоги и оглашены результаты, награждены победители олимпиады. Они получили дипломы I, II и III степеней, ценные книжные подарки, а также накопители USB.

Участники праздника имели возможность ознакомиться с творческими работами учащихся 2 и 3 этапов, книжно-иллюстративной выставкой книг из фондов библиотеки «К истории образования Псковской губернии» и выставкой копий документов из Государственного архива Псковской области.

Олимпиада проводилась Историко-краеведческой библиотекой имени И.И. Василёва МАУК «ЦБС» Пскова совместно Управлением культуры администрации Пскова, с Управлением образования администрации Пскова, Псковским государственным университетом, Псковским областным институтом повышения квалификации работников образования, Псковским музеем-заповедником, псковскими архивами и другими организациями.

Главная цель олимпиады - формирование активной деятельностной позиции школьников Пскова по отношению к родному краю на основе глубоких знаний о его истории. Проходила олимпиада в три этапа, участвовали школы: МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 9 имени А.С. Пушкина», МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ № 16 имени героя России А. Воробьёва, МБОУ «СОШ № 18 имени героя Советского союза, В.Ф. Маргелова», МБОУ «СОШ 23 с углубленным изучением английского языка», МБОУ «СОШ № 24 имени Л.И. Малякова».

Дипломами трёх степеней были награждены:

I степени — Марина Цыганкова, средняя общеобразовательная школа № 24 имени Л.И. Малякова, 11а;

II степени – Александр Мельниченко, средняя общеобразовательная школа № 16 имени героя России А.Воробьёва, 10а; Мария Каменская, средняя общеобразовательная школа № 24 имени Л.И. Малякова, 11а;

III степени - Василина Архипова, средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением английского языка, 10б; Екатерина Никитина, 9б, а также Анна Петрова, 9б, средняя общеобразовательная школа № 24 имени Л.И. Малякова.