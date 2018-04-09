0
13:55
В Псковской области экипажи «Аллигаторов», «Ночных охотников» и «Терминаторов» выполнят групповой взлёт и посадку в сложных метеоусловиях
12:54
Хореограф «Имперского Русского Балета» провел мастер-класс в Пскове (ВИДЕО)
11:16
Цветочное оформление обойдётся Пскову на 2 млн рублей дешевле, чем в прошлом году
10:08
Псков входит в топ-10 городов для отдыха с детьми на майские праздники
09:29
В кулинарном конкурсе примут участие 12 апреля претендентки на титул «Миссис Псков 2018»
09:15
«Это не баг, а фича»
09:05
Делать выводы о погоде по крикам чибисов рекомендует сегодня народный календарь
Еще новости
Общество

Псковичи завоевали «серебро» на Чемпионате России первой лиги по волейболу

С 6 по 8 апреля в Пскове проходил Чемпионат России 1-й лиги (зона Северо-Запад) по волейболу среди мужских команд, на котором «серебро» завоевала команда Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В соревнованиях приняли участие 10 команд: из Североморска - «Северный флот» (чемпионы 2017 года), Санкт-Петербурга - «Газпром нефть», Ленинградской области - команды Тосно, Приморска, Лодейного поля. Калининград представила команда «Золотая комета», Вологду - Государственный университет, а Карелию - волейболисты из Медвежьегорска и Кондопога. Псковскую область представляла сборная команда города Пскова.

Участники показали высокий уровень спортивной подготовки. До финала дошли команды Пскова и Тосно. В итоге, чемпионом России 1 лиги, зоны Северо-Запад стала команда Тосно, второе место досталось Пскову, третье - Калининграду.

Команды- победители и призеры были награждены памятными кубками, игроки - медалями и грамотами. Лучшим игроком в команде Пскова признан Евгений Попов, он был отмечен специальным призом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Псковской области экипажи «Аллигаторов», «Ночных охотников» и «Терминаторов» выполнят групповой взлёт и посадку в сложных метеоусловиях
09 апреля 2018
В Псковской области экипажи «Аллигаторов», «Ночных охотников» и «Терминаторов» выполнят групповой взлёт и посадку в сложных метеоусловиях
Хореограф «Имперского Русского Балета» провел мастер-класс в Пскове (ВИДЕО)
09 апреля 2018
Хореограф «Имперского Русского Балета» провел мастер-класс в Пскове (ВИДЕО)
Цветочное оформление обойдётся Пскову на 2 млн рублей дешевле, чем в прошлом году
09 апреля 2018
Цветочное оформление обойдётся Пскову на 2 млн рублей дешевле, чем в прошлом году
Псков входит в топ-10 городов для отдыха с детьми на майские праздники
09 апреля 2018
Псков входит в топ-10 городов для отдыха с детьми на майские праздники
В кулинарном конкурсе примут участие 12 апреля претендентки на титул «Миссис Псков 2018»
09 апреля 2018
В кулинарном конкурсе примут участие 12 апреля претендентки на титул «Миссис Псков 2018»
Делать выводы о погоде по крикам чибисов рекомендует сегодня народный календарь
09 апреля 2018
Делать выводы о погоде по крикам чибисов рекомендует сегодня народный календарь
Балетмейстер Гедиминас Таранда будет курировать псковскую балетную школу
08 апреля 2018
Балетмейстер Гедиминас Таранда будет курировать псковскую балетную школу 2
Михаил Ведерников о Гедиминасе Таранде: Мы несколько лет дружим и сотрудничаем
08 апреля 2018
Михаил Ведерников о Гедиминасе Таранде: Мы несколько лет дружим и сотрудничаем 4

Идет загрузка...