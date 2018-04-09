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Общество

Армянские помидоры вызвали подозрения у Россельхознадзора

С 11 апреля Россельхознадзор начнет проверки армянских производителей томатов из-за подозрения в реэкспорте турецкой продукции, сообщает ведомство по итогам переговоров с государственной службой безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства Армении.

По данным российского ведомства, на российский рынок томаты поставляются преимущественно двумя организациями-экспортерами (ООО «Спайка» и ООО «Гринпродукт»), которые имеют как собственные производные площади, так и занимаются скупкой томатов у различных производителей.

Увеличение объемов производства и интенсивности отгрузки томатов в РФ свидетельствует о их возможном реэкспорте армянской стороной, в том числе турецкого происхождения.

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