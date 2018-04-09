0
13:55
В Псковской области экипажи «Аллигаторов», «Ночных охотников» и «Терминаторов» выполнят групповой взлёт и посадку в сложных метеоусловиях
12:54
Хореограф «Имперского Русского Балета» провел мастер-класс в Пскове (ВИДЕО)
11:16
Цветочное оформление обойдётся Пскову на 2 млн рублей дешевле, чем в прошлом году
10:08
Псков входит в топ-10 городов для отдыха с детьми на майские праздники
09:29
В кулинарном конкурсе примут участие 12 апреля претендентки на титул «Миссис Псков 2018»
09:15
«Это не баг, а фича»
09:05
Делать выводы о погоде по крикам чибисов рекомендует сегодня народный календарь
Еще новости
Общество

В Псковской области экипажи «Аллигаторов», «Ночных охотников» и «Терминаторов» выполнят групповой взлёт и посадку в сложных метеоусловиях

В Псковской области экипажи боевых вертолетов Ка-52 («Аллигатор»), Ми-28 («Ночной охотник») и Ми-8АМТШ («Терминатор») соединения армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) приступили к отработке различных элементов пилотирования в сложных метеорологических условиях, а также темное время суток. Полеты проходят в районе военного аэродрома в Острове. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Также вертолетчики выполнят групповой взлет, отработают навыки обнаружения и распознавания различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов условного противника.

Кроме того, в ходе полетов экипажи проведут огневую поддержку штурмовых отрядов, доставку боеприпасов и различных грузов военного назначения в труднодоступные участки лесного массива. Подразделения наземных служб будут готовиться к переброске авиационной техники на запасные и оперативные аэродромы.

В рамках мероприятий боевой подготовки вертолетчики выполнят мониторинговые полеты в наиболее пожароопасных районах Псковской области. В случае обнаружения очагов возгорания или задымления, экипажам предписано оперативно доводить информацию до дежурной смены регионального центра управления ЗВО.

В учебно-тренировочных полетах принимает участие около 40 пилотов, задействовано более 10 вертолетов армейской авиации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Псковской области экипажи «Аллигаторов», «Ночных охотников» и «Терминаторов» выполнят групповой взлёт и посадку в сложных метеоусловиях
09 апреля 2018
В Псковской области экипажи «Аллигаторов», «Ночных охотников» и «Терминаторов» выполнят групповой взлёт и посадку в сложных метеоусловиях
Хореограф «Имперского Русского Балета» провел мастер-класс в Пскове (ВИДЕО)
09 апреля 2018
Хореограф «Имперского Русского Балета» провел мастер-класс в Пскове (ВИДЕО)
Цветочное оформление обойдётся Пскову на 2 млн рублей дешевле, чем в прошлом году
09 апреля 2018
Цветочное оформление обойдётся Пскову на 2 млн рублей дешевле, чем в прошлом году
Псков входит в топ-10 городов для отдыха с детьми на майские праздники
09 апреля 2018
Псков входит в топ-10 городов для отдыха с детьми на майские праздники
В кулинарном конкурсе примут участие 12 апреля претендентки на титул «Миссис Псков 2018»
09 апреля 2018
В кулинарном конкурсе примут участие 12 апреля претендентки на титул «Миссис Псков 2018»
Делать выводы о погоде по крикам чибисов рекомендует сегодня народный календарь
09 апреля 2018
Делать выводы о погоде по крикам чибисов рекомендует сегодня народный календарь
Балетмейстер Гедиминас Таранда будет курировать псковскую балетную школу
08 апреля 2018
Балетмейстер Гедиминас Таранда будет курировать псковскую балетную школу 2
Михаил Ведерников о Гедиминасе Таранде: Мы несколько лет дружим и сотрудничаем
08 апреля 2018
Михаил Ведерников о Гедиминасе Таранде: Мы несколько лет дружим и сотрудничаем 4

Идет загрузка...