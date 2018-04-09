В Псковской области экипажи «Аллигаторов», «Ночных охотников» и «Терминаторов» выполнят групповой взлёт и посадку в сложных метеоусловиях

13:55, 09 апреля 2018, ПАИ

В Псковской области экипажи боевых вертолетов Ка-52 («Аллигатор»), Ми-28 («Ночной охотник») и Ми-8АМТШ («Терминатор») соединения армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) приступили к отработке различных элементов пилотирования в сложных метеорологических условиях, а также темное время суток. Полеты проходят в районе военного аэродрома в Острове. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Также вертолетчики выполнят групповой взлет, отработают навыки обнаружения и распознавания различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов условного противника.

Кроме того, в ходе полетов экипажи проведут огневую поддержку штурмовых отрядов, доставку боеприпасов и различных грузов военного назначения в труднодоступные участки лесного массива. Подразделения наземных служб будут готовиться к переброске авиационной техники на запасные и оперативные аэродромы.

В рамках мероприятий боевой подготовки вертолетчики выполнят мониторинговые полеты в наиболее пожароопасных районах Псковской области. В случае обнаружения очагов возгорания или задымления, экипажам предписано оперативно доводить информацию до дежурной смены регионального центра управления ЗВО.

В учебно-тренировочных полетах принимает участие около 40 пилотов, задействовано более 10 вертолетов армейской авиации.