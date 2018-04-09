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Общество

Финал конкурса «Мисс Супер-фитнес 2018» состоится 29 апреля в Пскове

29 апреля в 18:00 в Пскове в клубе Nata Inn состоится финал конкурса красоты «Мисс Супер-фитнес 2018». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.  

  • Подготовка к финалу «Мисс Супер-фитнес 2018»
    Фото: Татьяна Родина
  • Подготовка к финалу «Мисс Супер-фитнес 2018»
    Фото: Татьяна Родина
  • Подготовка к финалу «Мисс Супер-фитнес 2018»
    Фото: Татьяна Родина
  • Подготовка к финалу «Мисс Супер-фитнес 2018»
    Фото: Татьяна Родина

Постановкой танца для участниц конкурса занимается студия танца Fit&Dance. Забронировать билеты и узнать подробную информацию можно по телефону 56-60-80.

Генеральные спонсоры мероприятия: служба доставки здорового питания Fito Eda, кафе «Окинава». Партнеры: «С-фитнес», Mirra, Королев Продакшн, студия танца Fit&Dance, модельное агентство «Сигма», фитнес тренер и массажист Сергей Куренков. Флористика мероприятия: студия цветов «Иль Пеликано». Информационные спонсоры: телеканал «Первый Псковский», радиостанции «7 Небо» и «Радио Дача, Псковское агентство информации, рекламно-производственная фирма «Продвижение».

Официальный фотограф: Татьяна Родина. Визажист и мастера по прическам: Марина Тращенкова, Юлия Зимняя, Лидия Девальд.

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