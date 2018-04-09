Коммунальные платежи в России могут вырасти в среднем на 4% с 1 июля

14:20, 09 апреля 2018, ПАИ

Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в интервью газете «Известия».

По его словам, с 1 июля возможен рост в районе 4% в среднем по стране и по ресурсам. Он также отметил, что за последние 2–3 года это одно из самых низких повышений в этой отрасли.

Глава Минстроя пояснил, что внутри субъектов цены на услуги ЖКХ дифференцируют региональные энергетические комиссии, ФАС, губернатор и его структуры. «Это делается, чтобы у губернатора был люфт: если пришел концессионер на воду, тариф на воду поднять, на тепло опустить», - уточнил он.

Кроме того, Михаил Мень отметил, что общий предельный индекс совокупного платежа не должен превышать 4% по стране. «У ФАС есть региональные представительства на территории каждого субъекта. Она внимательно следит за этим», - заключил он.