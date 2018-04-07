Михаил Иванов рассказал о предстоящих в Псковской области избирательных кампаниях

14:27, 09 апреля 2018, ПАИ

Глава Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов рассказал, какие избирательные кампании пройдут в единый день голосования 9 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Региону предстоят выборы губернатора Псковской области, дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 (Псковский район- Завеличенская, Краснопрудская, Логозовская,Тямшанская, Ядровская волости, город Псков- часть домов по улицам Коммунальная, Рижский проспект, Рокоссовского и садоводческое товарищество «Устье»), а также выборы глав муниципальных образований в семи районах- Великолукском, Красногородском, Локнянском, Невельском, Опочецком, Псковском и Струго-Красненском.

Кроме того, 9 сентября в 2018 года пройдут следующие дополнительные выборы:

депутата Собрания депутатов Локнянского района шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2;

депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Шелковская волость» Великолукского района по шестимандатному избирательному округу № 3;

депутата Собрания депутатов сельского поселения «Выскодская волость» первого созыва Дновского района по пятимандатному избирательному округу № 1;

депутата Собрания депутатов сельского поселения «Плисская волость» третьего созыва Невельского района по двухмандатному избирательному округу № 3;

депутата Собрания депутатов сельского поселения «Вехнянская волость» третьего созыва Новоржевского района ;

депутата Собрания депутатов городского поселения «Остров» Островского района по одномандатным избирательным округам № 13 и № 14;

депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Островская волость» Островского района по пятимандатному избирательному округу № 1;

депутата Собрания депутатов городского поселения «Палкино» Палкинского района по одномандатному избирательному округу № 5;

депутата Собрания депутатов городского поселения «Печоры» Печорского района по одномандатным избирательным округам № 1 и № 11;

депутата Собрания депутатов сельского поселения «Завеличенская волость» Псковского района по одномандатным избирательным округам № 5 и № 7;

депутата Собрания депутатов сельского поселения «Себежское» Себежского района по двухмандатному избирательному округу № 4;

депутата Собрания депутатов сельского поселения «Новосельская волость» Струго-Красненского района по пятимандатному избирательному округу № 2;

депутата Собрания депутатов сельского поселения «Усвятская волость» Усвятского района по многомандатному избирательному округу № 3.

Официальное решение о назначении выборов главы региона Псковское областное собрание депутатов должно принять в период с 31 мая по 10 июня, отметил Михаил Иванов.

Решение о назначении выборов в органы местного самоуправления должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования, то есть с 10 июня по 20 июня 2018 года.

В подготовке, организации и проведении осенних выборов будут задействованы Избирательная комиссия Псковской области области и все территориальные избирательные комиссии региона.

Глава областного избиркома подчеркнул, что главная задача комиссий всех уровней - обеспечение законности, прозрачности и легитимности процесса в период подготовки и проведения выборов. «Это поможет нам обеспечить полное доверие избирателей как в целом к выборным кампаниям, так и к процессу, и к итогам голосования», - добавил он.

Информация о предстоящих выборах на территории Псковской области в единый день голосования 9 сентября 2018 года на сайте Избирательной комиссии Псковской области в разделе «Важная информация».