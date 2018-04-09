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Общество

Игрок ХК «Автофаворит» избил судью в ходе матча в Пскове (ВИДЕО)

Игрок хокейного клуба «Автофаворит» Владимир Маркелов избил судью Дмитрия Пошелюка в ходе матча с клубом «Порхов» на Первенстве Псковской области по хоккею (II дивизион) вчера, 8 апреля.

Дмитрий Пошелюк отказался комментировать Псковскому агентству информации произошедший конфликт. Играющий тренер хоккейного клуба «Автофаворит» Сергей Маркелов (он является отцом игрока) заявил ПАИ, что ничего не знает о случившемся и отказался помочь редакции связаться с Владимиром Маркеловым.

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