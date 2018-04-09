Более 135 тысяч рублей собрали волонтеры для Бобровского детского дома

14:47, 09 апреля 2018, ПАИ

Завершилась благотворительная акция Псковского областного отделения Российского детского фонда «Доброе сердце», которая проходила 6 и 7 апреля в гипермаркете «Империал». За два предпасхальных дня благодаря множеству отзывчивых псковичей и поддержке активных волонтеров удалось собрать 135 тысяч 372 рубля в поддержку воспитанников Бобровского детского дома-интерната. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения детского фонда.

Воспитанники интернатных учреждений Псковской области изготовили более 300 пасхальных открыток с пожеланиями специально для жертвователей. В очередной раз побывали на мероприятии «Добрые псы» – собаки пород сибирский хаски и спаниель, которые фотографировались и играли со всеми желающими.

Все собранные на акции средства будут направлены на оборудование учебной квартиры для выпускников Бобровского детского дома для детей-инвалидов. В ней ребята смогут проживать ещё некоторое время после достижения совершеннолетия и обучаться элементарным навыкам, необходимым во взрослой жизни: уборка, стирка, глажка белья.

В этом году в проведении акции приняли участие около 80 волонтеров из числа студентов Псковского Государственного университета и Псковского политехнического колледжа, среди которых в детском фонде выделили Дарью Ершову, Анастасию Смолькину, Евгения Давыдова, Александру Котову, Нонну Григорян и самую юную участницу – Елену Коноплеву.

Ребята активно призывали посетителей гипермаркета помочь детям-инвалидам, рассказывали о сути и целях мероприятия, вручали буклеты и листовки всем заинтересованным лицам, а также дарили воздушные шарики и значки с логотипом фонда самым маленьким жертвователям. Организаторы акции благодарят администрацию гипермаркета «Империал» за содействие.

«От имени подопечных Детский фонд от всей души благодарит всех, кто захотел помочь и в канун светлого праздника сделал жизнь детей-инвалидов из Бобровского детского дома чуточку радостней и комфортней», - добавили в благотворительной организации.