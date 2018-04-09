240 юных великолучан поздравил епископ Великолукский и Невельский Сергий с праздником Пасхи

14:46, 09 апреля 2018, ПАИ

По окончанию великой пасхальной вечерни в Свято-Вознесенском кафедральном соборе, епископ Великолукский и Невельский Сергий поздравил 240 юных великолучан с праздником Пасхи, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе епархии.

Отмечается, что по сложившейся традиции вечером в день праздника Пасхи Христовой в Великолукском соборе собираются маленькие прихожане для того, чтобы поздравить своих друзей и поделиться пасхальной радостью, и этот год не стал исключением.

Преосвященнейший владыка поздравил детей, их родителей со Светлым Христовым Воскресением, пожелал присутствующим побольше духовной радости, успешной учебы, любви к Богу, родителям и людям.

Подходя под благословение, каждый ребёнок похристосовался с владыкой и получил от него пасхальное яичко. Также, на память об этом трогательном пасхальном дне маленькие прихожане в храме получили сладкие подарки из рук духовенства Вознесенского собора.

Как отметили в пресс-службе, после праздничного концерта ученики и родители воскресной школы поднялись на колокольню Свято-Вознесенского кафедрального собора Великих Лук, чтобы, звоня во все колокола, поделиться со всеми своей пасхальной радостью.