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Общество

240 юных великолучан поздравил епископ Великолукский и Невельский Сергий с праздником Пасхи

По окончанию великой пасхальной вечерни в Свято-Вознесенском кафедральном соборе, епископ Великолукский и Невельский Сергий поздравил 240 юных великолучан с праздником Пасхи, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе епархии.

Отмечается, что по сложившейся традиции вечером в день праздника Пасхи Христовой в Великолукском соборе собираются маленькие прихожане для того, чтобы поздравить своих друзей и поделиться пасхальной радостью, и этот год не стал исключением.

Преосвященнейший владыка поздравил детей, их родителей со Светлым Христовым Воскресением, пожелал присутствующим побольше духовной радости, успешной учебы, любви к Богу, родителям и людям. 

Подходя под благословение, каждый ребёнок похристосовался с владыкой и получил от него пасхальное яичко. Также, на память об этом трогательном пасхальном дне маленькие прихожане в храме получили сладкие подарки из рук духовенства Вознесенского собора. 

Как отметили в пресс-службе, после праздничного концерта ученики и родители воскресной школы поднялись на колокольню Свято-Вознесенского кафедрального собора Великих Лук, чтобы, звоня во все колокола, поделиться со всеми своей пасхальной радостью.

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