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Общество

Крупную партию лекарственных препаратов пытался незаконно вывезти литовец из России

В Себежском районе в пункте пропуска «Бурачки» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали легковой автомобиль, в ходе осмотра которого пограничники совместно с представителями Псковской таможни выявили крупную партию лекарственных препаратов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. 

Транспортное средство отправили на досмотр. Из-под обшивки багажника специалисты извлекли упаковки с различными биодобавками, медикаментами и спортивным питанием. Всего было выявлено более 400 упаковок препаратов различных наименований, предварительная оценочная стоимость которых составила порядка 250 тысяч рублей.

Как выяснилось позже, 51-летний гражданин Литвы, следовавший из Москвы к себе на родину, попытался незаконно провезти через границу не только вышеуказанные препараты, но и иностранную валюту в размере 3 тыс. долларов США.

После проведения контрольно-проверочных мероприятий иностранец и выявленные препараты, в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядке, были переданы сотрудникам таможни для принятия правового решения.

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