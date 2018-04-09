Трех нарушителей земельного законодательства привлек к административной ответственности псковский Росреестр

15:07, 09 апреля 2018, ПАИ

На минувшей неделе инспекторы отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Псковской области провели 40 проверок соблюдения земельного законодательства в регионе, в ходе которых выявили и зафиксировали 29 нарушений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного ведомства.

По итогам проверок возбуждено 16 дел об административных правонарушениях, 3 субъекта привлечены к административной ответственности, выдано 28 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства. Общая сумма наложенных штрафов составила 125 тысяч рублей. Устранено 4 нарушения.