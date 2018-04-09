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Общество

Выставка «Северный Ветер. Чудское 360» открылась в Псковском областном колледже искусств

2 апреля в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова открылась выставка студента 3 курса специализации «Фото и видеотворчество» Евгения Михайлова «Северный Ветер. Чудское 360». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе колледжа.

Как рассказал автор, в своих работах он стремился показать красоту псковской природы: неспокойные воды Чудского озера, тихие заводи рек, облака, плывущие по небу, подгоняемые «Северным ветром». Это первая персональная выставка Евгения Михайлова. По словам автора, работа над ней шла достаточно долго  и объединила фотографии разных лет. В экспозицию вошли, в основном, пейзажи и портреты.  Среди главных критиков и помощников в организации выставки однокурсники автора.

Провела презентацию студентка 2 курса специализации «Театральное творчество» Полина Корнеева, Кирилл Николаев читал стихи. С открытием выставки автора поздравили его педагоги Николай Владимиров и Владимир Храбрецов.

Выставка открыта в фойе отделения культуры и искусств колледжа до 16 апреля. Адрес: улица Набат, дом 5. Вход на выставку свободный.

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