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Общество

Ограбление таксиста по «горячим следам» раскрыли в Великих Луках

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки задержали местного жителя, подозреваемого в совершении грабежа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ночью 8 апреля в Великих Луках из автомобиля такси, припаркованного  на улице Вокзальной, неизвестный гражданин с применением насилия открыто похитил деньги у водителя и скрылся. Потерпевший сразу же обратился за помощью в полицию.

В результате комплекса мероприятий, проведенных  сотрудниками полиции с применением служебно-розыскной собаки, по «горячим следам» был задержали подозреваемого, которым оказался 32-летний безработный, ранее судимый великолучанин.

Подозреваемый дал признательные показания. В настоящее время возбуждено уголовное дело и проводится предварительное расследование.

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