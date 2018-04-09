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Общество

Порховский депутат: Надо пересмотреть отношение к проблеме мусора на федеральном уровне

Надо пересмотреть отношение к проблеме мусора на федеральном уровне, считает депутат Порховского районного Собрания Жанна Максимова. Об этом она заявила корреспонденту Псковского агентства информации, комментируя выездное заседание рабочей группы по судьбе полигона для утилизации твердых бытовых отходов (ТБО), состоявшееся 5 апреля в Порхове.

«Опасения, естественно, есть. Но понятно, что и другого решения нет. В космос мусор не улетит. Ну, будут складировать отходы в соседнем районе, и что? Земля у нас одна», - заявила Жанна Максимова.

По ее словам, необходимы решения на федеральном уровне: внесение изменений в законодательство, ограничивающих использование пластика, строительство мусороперерабатывающих заводов.

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  • Ситуация с ТБО в Псковской области
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