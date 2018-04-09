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Общество

Нетрезвых водителей-рецидивистов поймали в Пскове и трех районах области

В ходе проведенных мероприятий в Пскове, Великих Луках, Невельском и Плюсском районах сотрудники ГИБДД установили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове ночью 8 апреля на улице Советской Армии полицейские остановили автомашину «Опель», которой управлял  24-летний нетрезвый пскович.

В деревне Опухлики Невельского района вечером 7 апреля сотрудники ГИБДД остановили «ВАЗ-21102», за рулём которой находился нетрезвый  28-летний мужчина. А в Невеле днем 8 апреля по 1-му  переулку  Урицкого на автомашине «ВАЗ-21099» ехал 41-летний гражданин, также находившийся в нетрезвом состоянии.

На улице Олега Васильева в поселке Заплюсье Плюсского района 7 апреля остановили «Ниссан». Выяснилось, что за рулем иномарки находился нетрезвый 28-летний местный житель.

В Великих Луках ночью 6 апреля по улице Рабочей на автомобиле «ВАЗ-21101» следовал находившийся в нетрезвом состоянии 35-летний местный житель.

В пресс-службе отметили, что по данным фактам полиция проводит проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

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