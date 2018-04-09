Михаил Ведерников о проекте #Команда2018: Вместе мы сможем сделать так, чтобы область получила новый импульс развития

15:48, 09 апреля 2018, ПАИ

#Команда2018 - это не предвыборный проект, не разовая попытка в каких-то своих целях сплотить вокруг себя людей», - заявил временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников в ходе презентации проекта #Команда2018, которое проходит в администрации региона, сегодня, 9 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, Михаил Ведерников анонсировал проект #Команда2018 1 апреля, на встрече с членами Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Его цель - объединить активных и неравнодушных к будущему Псковской области граждан, готовых действовать. Целевая аудитория #Команды2018 - участники уже действующих в регионе общественных проектов, волонтёры и добровольцы.

По словам Михаила Ведерникова, потенциал общественных организаций Псковской области «велик и его необходимо использовать». «Я обещаю личную поддержку вам и вашим проектам, для меня важна история отношений с людьми, главное, чтобы они могли брать на себя ответственность», - добавил он. Врио губернатора также отметил, что будет сформирован специальный грантовый фонд. «Это все будет открыто. Будем вместе выбирать номинантов грантов. Вместе мы сможем сделать так, чтобы область получила новый импульс развития», - подчеркнул глава региона.

«Я говорил, что проект #Команда2018 не ограничен ни полом, ни возрастом участников. Мне приятно, что сегодня полный зал. Все мы объединены одной идей: сделать так, чтобы жизнь в области стала лучше. Не важно, что это будут за идеи, главное - искреннее желание воплотить их в жизнь», - отметил Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что Алексей Немов и Гедиминас Таранда также являются членами #Команда2018: «Вчера мы были в Великих Луках, Алексей Немов давал мастер-класс, это его добрая воля и такая вот социальная акция. Гедиминас Таранда приехал с Имперским русским балетом и вместе с псковскими воспитанниками сделал постановку «Щелкунчик».

По словам Михаила Ведерникова, прошедшие в Пскове мероприятия с их участием – не разовые. «С Алексеем мы договорились о помощи нашей спортивной школе, он с коллегами по спорту будут периодически приезжать и давать мастер-классы. Гедиминас возьмет шефство над нашими ребятами. Есть идея поездить по районам и поставить спектакли там вместе с детьми», - заключил глава региона.