0
19:04
Командная строка
18:06
Дина Дымова о проекте #Команда2018: От вложенной энергетики зависит любое дело
17:51
Федерация автоспорта примет участие в #Команде2018 с проектами, направленными на развитие автотуризма и инфраструктуры
17:41
Ольга Родина: Мы однозначно будем принимать участие в проекте #Команда2018
17:30
«Европу», «Новое Завеличье», «Образцовый квартал» и «Пятый элемент» посетят участники очередного «Тура по новостройкам» 14 апреля
17:21
Елена Косенкова о проекте #Команда2018: Это абсолютно правильное и актуальное предложение со стороны Михаила Ведерникова
17:06
Сергей Елизаров заявил о готовности поддержать проект #Команда2018
Еще новости
Общество

Пенсионер пропал 6 апреля в Великих Луках

В Великих Луках 6 апреля из дома на улице Антонова ушёл 76-летний Анатолий Федоров. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Рост пенсионера составляет 175 сантиметров, он худощавого телосложения со смуглым лицом и серыми глазами, волосы прямые и седые. Был одет в вязаную светло-серую шапку, синюю телогрейку, темно-серый джемпер, серые штаны и коричневые сапоги.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении Анатолия Федорова, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: 5-27-94  или  02.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дина Дымова о проекте #Команда2018: От вложенной энергетики зависит любое дело
09 апреля 2018
Дина Дымова о проекте #Команда2018: От вложенной энергетики зависит любое дело
Федерация автоспорта примет участие в #Команде2018 с проектами, направленными на развитие автотуризма и инфраструктуры
09 апреля 2018
Федерация автоспорта примет участие в #Команде2018 с проектами, направленными на развитие автотуризма и инфраструктуры
Ольга Родина: Мы однозначно будем принимать участие в проекте #Команда2018
09 апреля 2018
Ольга Родина: Мы однозначно будем принимать участие в проекте #Команда2018
«Европу», «Новое Завеличье», «Образцовый квартал» и «Пятый элемент» посетят участники очередного «Тура по новостройкам» 14 апреля
09 апреля 2018
«Европу», «Новое Завеличье», «Образцовый квартал» и «Пятый элемент» посетят участники очередного «Тура по новостройкам» 14 апреля
Елена Косенкова о проекте #Команда2018: Это абсолютно правильное и актуальное предложение со стороны Михаила Ведерникова
09 апреля 2018
Елена Косенкова о проекте #Команда2018: Это абсолютно правильное и актуальное предложение со стороны Михаила Ведерникова
Сергей Елизаров заявил о готовности поддержать проект #Команда2018
09 апреля 2018
Сергей Елизаров заявил о готовности поддержать проект #Команда2018
Порховский полигон ТКО находится в хорошем состоянии, уверен Александр Нестерук
09 апреля 2018
Порховский полигон ТКО находится в хорошем состоянии, уверен Александр Нестерук
Михаил Ведерников поддержал спортивные и патриотические проекты, которые будут реализованы в рамках #Команды2018 (ВИДЕО)
09 апреля 2018
Михаил Ведерников поддержал спортивные и патриотические проекты, которые будут реализованы в рамках #Команды2018 (ВИДЕО)

Идет загрузка...