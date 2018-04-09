Пенсионер пропал 6 апреля в Великих Луках

15:48, 09 апреля 2018, ПАИ

В Великих Луках 6 апреля из дома на улице Антонова ушёл 76-летний Анатолий Федоров. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Рост пенсионера составляет 175 сантиметров, он худощавого телосложения со смуглым лицом и серыми глазами, волосы прямые и седые. Был одет в вязаную светло-серую шапку, синюю телогрейку, темно-серый джемпер, серые штаны и коричневые сапоги.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении Анатолия Федорова, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: 5-27-94 или 02.