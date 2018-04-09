Алексей Немов: Мы уже двое суток думаем, что бы такого сделать, чтобы регион стал более привлекательным

15:49, 09 апреля 2018, ПАИ

«Мы в области уже двое суток не спим. Думаем, что бы такого здесь сделать, чтобы регион стал более привлекательным, чтобы людям, которые здесь живут, было комфортно, а тем, кто приезжает к вам – интересно», - заявил известный российский спортсмен Алексей Немов, рассказывая о своем визите в Псковскую область, который проходит по приглашению врио губернатора региона Михаила Ведерникова.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с презентации проекта #Команда2018, которая проходит сегодня, 9 апреля, в администрации региона, Алексей Немов добавил, что «приехал быть полезным в том, что умею, а в спортивной гимнастике я немного разбираюсь». «У псковских детей есть потенциал, его надо расширять и воплощать в жизнь. Наша задача - сделать регион привлекательным», - сказал он.

Напомним, Михаил Ведерников анонсировал проект #Команда2018 1 апреля, на встрече с членами Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Его цель - объединить активных и неравнодушных к будущему Псковской области граждан, готовых действовать. Целевая аудитория #Команды2018 - участники уже действующих в регионе общественных проектов, волонтёры и добровольцы.