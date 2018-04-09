Гедиминас Таранда: Я привез в Псковскую область 24 проекта

15:54, 09 апреля 2018, ПАИ

«Михаил Юрьевич Ведерников ищет людей, на которых можно опереться, мы с Алексеем Немовым, например, уже здесь», - заявил известный российский балетмейстер Гедиминас Таранда на презентации проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018, которая проходит сегодня, 9 апреля, в администрации региона.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, балетмейстер заверил: «У нас море интересных проектов. Я привез 24 проекта: и фестивали, и детские проекты, и для беременных женщин, и на Троицу, и на Петра и Февронию. Вот эти праздники мы должны пропагандировать». «Молодежь, вы должны в этом участвовать. Вы должны идти в первых рядах. Надо сделать молодежный музыкаьный фестиваль? Приходите к губернатору. Да даже без записи - смелее!» - добавил он

«Ваша гражданская позиция нам нужна как воздух. Молодняк, смело внедряйтесь с предложениями! Мы приехали вас поддерживать», - резюмировал Гедиминас Таранда.

Напомним, Михаил Ведерников анонсировал проект #Команда2018 1 апреля, на встрече с членами Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Его цель - объединить активных и неравнодушных к будущему Псковской области граждан, готовых действовать. Целевая аудитория #Команды2018 - участники уже действующих в регионе общественных проектов, волонтёры и добровольцы.