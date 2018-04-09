1
19:04
Командная строка
18:06
Дина Дымова о проекте #Команда2018: От вложенной энергетики зависит любое дело
17:51
Федерация автоспорта примет участие в #Команде2018 с проектами, направленными на развитие автотуризма и инфраструктуры
17:41
Ольга Родина: Мы однозначно будем принимать участие в проекте #Команда2018
17:30
«Европу», «Новое Завеличье», «Образцовый квартал» и «Пятый элемент» посетят участники очередного «Тура по новостройкам» 14 апреля
17:21
Елена Косенкова о проекте #Команда2018: Это абсолютно правильное и актуальное предложение со стороны Михаила Ведерникова
17:06
Сергей Елизаров заявил о готовности поддержать проект #Команда2018
Еще новости
Общество

Гедиминас Таранда: Я привез в Псковскую область 24 проекта

«Михаил Юрьевич Ведерников ищет людей, на которых можно опереться, мы с Алексеем Немовым, например, уже здесь», - заявил известный российский балетмейстер Гедиминас Таранда на презентации проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018, которая проходит сегодня, 9 апреля, в администрации региона.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, балетмейстер заверил: «У нас море интересных проектов. Я привез 24 проекта: и фестивали, и детские проекты, и для беременных женщин, и на Троицу, и на Петра и Февронию. Вот эти праздники мы должны пропагандировать». «Молодежь, вы должны в этом участвовать. Вы должны идти в первых рядах. Надо сделать молодежный музыкаьный фестиваль? Приходите к губернатору. Да даже без записи - смелее!» - добавил он

«Ваша гражданская позиция нам нужна как воздух. Молодняк, смело внедряйтесь с предложениями! Мы приехали вас поддерживать», - резюмировал Гедиминас Таранда.

Напомним, Михаил Ведерников анонсировал проект #Команда2018 1 апреля, на встрече с членами Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Его цель - объединить активных и неравнодушных к будущему Псковской области граждан, готовых действовать. Целевая аудитория #Команды2018 - участники уже действующих в регионе общественных проектов, волонтёры и добровольцы.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • #Команда2018
Командная строка Дина Дымова о проекте #Команда2018: От вложенной энергетики зависит любое дело Федерация автоспорта примет участие в #Команде2018 с проектами, направленными на развитие автотуризма и инфраструктуры Ольга Родина: Мы однозначно будем принимать участие в проекте #Команда2018 Елена Косенкова о проекте #Команда2018: Это абсолютно правильное и актуальное предложение со стороны Михаила Ведерникова Сергей Елизаров заявил о готовности поддержать проект #Команда2018 Михаил Ведерников поддержал спортивные и патриотические проекты, которые будут реализованы в рамках #Команды2018 (ВИДЕО) Михаил Ведерников поблагодарил Молодежный парламент Пскова за оперативное подключение к проекту #Команда2018 Алексей Немов: Мы уже двое суток думаем, что бы такого сделать, чтобы регион стал более привлекательным Михаил Ведерников о проекте #Команда2018: Вместе мы сможем сделать так, чтобы область получила новый импульс развития
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Дина Дымова о проекте #Команда2018: От вложенной энергетики зависит любое дело
09 апреля 2018
Дина Дымова о проекте #Команда2018: От вложенной энергетики зависит любое дело
Федерация автоспорта примет участие в #Команде2018 с проектами, направленными на развитие автотуризма и инфраструктуры
09 апреля 2018
Федерация автоспорта примет участие в #Команде2018 с проектами, направленными на развитие автотуризма и инфраструктуры
Ольга Родина: Мы однозначно будем принимать участие в проекте #Команда2018
09 апреля 2018
Ольга Родина: Мы однозначно будем принимать участие в проекте #Команда2018
«Европу», «Новое Завеличье», «Образцовый квартал» и «Пятый элемент» посетят участники очередного «Тура по новостройкам» 14 апреля
09 апреля 2018
«Европу», «Новое Завеличье», «Образцовый квартал» и «Пятый элемент» посетят участники очередного «Тура по новостройкам» 14 апреля
Елена Косенкова о проекте #Команда2018: Это абсолютно правильное и актуальное предложение со стороны Михаила Ведерникова
09 апреля 2018
Елена Косенкова о проекте #Команда2018: Это абсолютно правильное и актуальное предложение со стороны Михаила Ведерникова
Сергей Елизаров заявил о готовности поддержать проект #Команда2018
09 апреля 2018
Сергей Елизаров заявил о готовности поддержать проект #Команда2018
Порховский полигон ТКО находится в хорошем состоянии, уверен Александр Нестерук
09 апреля 2018
Порховский полигон ТКО находится в хорошем состоянии, уверен Александр Нестерук
Михаил Ведерников поддержал спортивные и патриотические проекты, которые будут реализованы в рамках #Команды2018 (ВИДЕО)
09 апреля 2018
Михаил Ведерников поддержал спортивные и патриотические проекты, которые будут реализованы в рамках #Команды2018 (ВИДЕО)

Идет загрузка...