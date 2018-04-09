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Общество

Михаил Ведерников поблагодарил Молодежный парламент Пскова за оперативное подключение к проекту #Команда2018

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников выразил благодарность Молодежному парламенту при Псковском областном Собрании депутатов за оперативное подключение к проекту #Команда2018. Об этом он заявил в ходе презентации проекта, которая проходит в администрации региона, сегодня, 9 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, Михаил Ведерников анонсировал проект #Команда2018 1 апреля, на встрече с членами Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Его цель - объединить активных и неравнодушных к будущему Псковской области граждан, готовых действовать. Целевая аудитория #Команды2018 - участники уже действующих в регионе общественных проектов, волонтёры и добровольцы.

Председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Денис Матвеев рассказал о технологии работы проекта. В частности, с 9 по 30 апреля будет происходить сбор анкет и регистрация участников. Для того, чтобы подать заявку нужно зайти на сайт команда2018.рф, нажать кнопку «присоединиться» и заполнить анкету. «Все просто - в три клика. Там же можно рассказывать о своих инициативах и даже прикреплять файлы с готовыми проектами», - добавил Денис Матвеев.

Также, по словам Дениса Матвеева, до 10 мая будет происходить обработка анкет и проектов. Параллельно с этим будет сформирована группа экспертов, которые будут работать с участниками проекта #Команда2018. С 10 по 18 мая эксперты будут работать с молодежью, «прокачивая» тот или иной проект. 18 мая на форуме участники смогут презентовать свой проект Михаилу Ведерникову. Денис Матвеев подчеркнул, что тот, кто получит приглашение на форум – попадет в команду. Работа с проектами будет вестись до 18 сентября.

«И последний этап - 18 сентября будут подведены общие итоги по реализации этого проекта. Там будут вручаться именные гранты губернатора и выдаваться удостоверения участников проекта. Вы получите административную помощь в реализации проектов, поддержку врио губернатора, кураторство региональных и федеральных экспертов, возможность стать общественным помощником губернатора и информационную поддержку вашего проекта», - заключил Денис Матвеев.   

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