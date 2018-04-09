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Общество

Евгений Кондратьев: Необходим сайт, посвященный новой системе обращения с ТКО в Псковской области

Необходимо создать специальный сайт, посвященный новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Псковской области, считает член Общественного совета при Государственном комитете Псковской области по делам строительства и ЖКХ Евгений Кондратьев. Об этом он заявил корреспонденту Псковского агентства информации, комментируя выездное заседание рабочей группы по судьбе полигона для утилизации ТКО, состоявшееся 5 апреля в Порхове.

По мнению Евгения Кондратьева, мониторинг по вопросу ТКО должен быть усилен со стороны администрации Псковской области. Он считает, что должен быть создан сайт, посвященный новой системе обращения с ТКО. По его мнению такой сайт сможет разъянить общественности и населению области, что такое ТКО, какие с 1 января 2019 года будут внесены изменения в связи с выбором регионального оператора ТКО. На сайте, считает общественник, нужна «конкретная карта свалок».

«Жители области смогут зайти на этот сайт и самостоятельно произвести мониторинг, посмотреть как система ТКО будет двигаться. То есть будет представлена конкретная дорожная карта онлайн, пошаговый режим действий: что сделано в каждом квартале», - уточнил Евгений Кондратьев.

Говоря о самом выездном заседании Евгений Кондратьев отметил, что встреча прошла весьма продуктивно, так как на ней были фактически все заинтересованые лица: надзорные органы и общественники Порхова. «Получена первичная информация о состоянии полигона. Все надзорные органы, в том числе орган прокурорского надзора, подтвердили, что на данный момент угрозы нет», - сообщил он. В то же время он напомнил, что председатель Государственного комитета по делам строительства и ЖКХ региона Андрей Агапов уверил порховичей, что в течениеближайших двух лет будет подыскиваться другой земельный участок для межмуниципального полигона ТКО, который разгрузит порховский полигон.

Кроме того, Евгений Кондратьев добавил, что, по его мнению, никакого накала страстей по данному вопросу быть не должно, так как основной вопрос урегулирован, а у общественников есть постоянный выход на надзорные органы. «Роспотребнадзор, Росприроднадзор заявили на заседании, что они будут мониторить эту свалку периодически. И в случаях выявления каких-либо нарушений, они будут пресекаться на месте», - отметил он.

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