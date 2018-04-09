15 незаконных орудий лова изъяло Росрыболовство в Псковской области за неделю

16:29, 09 апреля 2018, ПАИ

За прошедшую неделю, с 2 по 8 апреля, госинспекторы рыбоохраны в Псковской области изъяли у браконьеров 22,5 килограмма рыбы и 15 незаконных орудий лова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Всего на территории региона были выявлены 10 административных правонарушений, в результате наложены штрафы на сумму 2 тысячи рублей. Взыскано штрафов на сумму 13 тысяч рублей.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 131 административное правонарушение и наложили штрафов на сумму 226 тысяч рублей.